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В Ирландии посольство РФ забросали "окровавленными" игрушками

Суббота, 5 ноября 2016, 21:29

Возле российского посольства в Дублине (Ирландия) состоялась антивоенная акция протеста: у входа в здание свалили кучу кукол-пупсов, обмазанных красной краской.

Об этом 5 ноября сообщает российский Интерфакс.

Акцию провели представители организации Grannies4Equality.

На заборе посольства активисты вывесили баннеры с лозунгами, которые осуждают действия РФ в Сирии. Организаторы утверждают, что "российские бомбардировки убивают сирийских детей" и обвинили президента Владимира Путина в намерениях "уничтожить Алеппо".

Официальной реакции на события от российских дипломатов в настоящее время не поступало.

Как известно, 3 ноября антивоенная акция прошла у посольства РФ в Лондоне: демонстранты заблокировали работу дипмиссии, завалив вход в консульский отдел частями от манекенов, также протестующие приковали себя ко входу в посольство.

Акция в ответ на это прошла в Москве: неизвестные перебросили на территорию резиденции посла Великобритании в Москве несколько манекенов, облитых красной краской.

Темы: РосcияСириямитинги
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