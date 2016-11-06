Президент Болгарии обвинил Россию в кибератаке на ЦИК страны
Россия пытается разделить и ослабить Европу, в том числе с помощью кибератак.
Об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев, сообщает ВВС.
Плевнелиев назвал основными инструментами России в Европе финансирование популистских политических партий и движений, обширную пропаганду и кибератаки, направленные на дестабилизацию противника.
В октябре 2015 года объектом атаки стала Центральная избирательная комиссия Болгарии во время проведения референдума и местных выборов. По словам президента, это была тяжелейшая и интенсивная кибератака, которая была проведена на юго-востоке Европы, с целью внести путаницу в результатах голосования.
Плевнелиев подозревает в кибератаках хакерскую группировку Fancy Bear, которую связывают со взломом сайта Демократической партии США.
Как известно, правительство Соединенных Штатов обвинило Россию в причастности к хакерским атакам на Демократическую партию во время президентской предвыборной кампании.
В воскресенье, 6 ноября, в Болгарии пройдут президентские выборы.