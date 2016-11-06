Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе ночью подожгли храм УПЦ КП

Воскресенье, 6 ноября 2016, 10:38

В ночь на воскресенье в Мариуполе неизвестные подожгли храм Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ КП.

 
Фото с Facebook Аброськина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

 
Фото с Facebook Аброськина

"Сегодня ночью в Мариуполе, улица Олимпийская, 79а, изгои нашего общества совершили поджег храма Покрова Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Киевского патриархата. Приложим максимум усилий, подонки будут установлены и привлечены к ответственности", - написал он.

 
Фото с Facebook Аброськина

Вместе с тем, пресс-служба ГУ ЧП в Донецкой области сообщает, что сообщение о возгорании в молитвенном доме поступило в полицию в 2.40 воскресенья от сотрудников МЧС. Жертв и пострадавших нет.

 
Фото ГУ НП В Донецкой области

"Уже проведен ряд первоочередных мероприятий, по результатам которых есть все основания полагать, что это был умышленный поджог", - сообщил Аброськин.

 
Фото ГУ НП В Донецкой области

Украинская правда

Темы: Мариупольцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Мариуполь
В Мариуполе раздаются громкие взрывы - Андрющенко
Оккупанты начали массовые рейды в Мариуполе: ищут членов сопротивления
В Мариуполе раздаются взрывы − Андрющенко
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: