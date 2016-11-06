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У Маріуполі вночі підпалили храм УПЦ КП

Неділя, 6 листопада 2016, 10:38

В ніч на неділю в Маріуполі невідомі підпалили храм Покрова Пресвятої Богородиці УПЦ КП.

 
Фото з Facebook Аброськіна

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

 
Фото з Facebook Аброськіна

"Сьогодні вночі в Маріуполі, вулиця Олімпійська, 79а, ізгої нашого суспільства вчинили підпал храму Покрова Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату. Докладемо максимум зусиль, покидьки будуть встановлені і притягнуті до відповідальності", - написав він.

 
Фото з Facebook Аброськіна

Разом з тим, прес-служба ГУ НП в Донецькій області повідомляє, що повідомлення про займання в молитовному будинку надійшло до поліції о 2.40 неділі від співробітників МНС. Жертв та постраждалих немає.

 
Фото ГУ НП в Донецькій області

"Вже проведено ряд першочергових заходів, за результатами яких є всі підстави вважати, що це був умисний підпал", - сказав Аброськін.

 
Фото ГУ НП в Донецькій області

Українська правда

Теми: Маріупольцерква
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