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В Харькове "заминировали" вокзал и рынок, полиция проверяет

Воскресенье, 6 ноября 2016, 15:48

В Харькове полиция проводит проверку сообщения о минировании двух объектов, расположенных в Холодногорском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, речь идет о Центральном рынке и Южном вокзале. 

По данным НП, сообщение о якобы заложенной взрывчатке поступило 6 ноября около 14:00.

"На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники", - отметили в полиции.

Украинская правда

Темы: Харьковполиция
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