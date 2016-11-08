Порошенко: Каждая четвертая песня на радио теперь будет на украинском
Во вторник вступил в силу закон об украиноязычных квотах на радио.
Об этом на своей странице Facebook напомнил президент Петр Порошенко.
"Наконец вступает в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире. Уже сегодня каждая четвертая песня на украинском радио будет на украинском языке!" - написал он.
Как известно, согласно закону, в течение первого года с момента его вступления в силу доля песен на государственном языке в эфире должна составлять не менее 25%, со второго года – 30%, с третьего года эта доля должна вырасти как минимум до 35%.
В то же время радиостанции, которые ставят в эфир песни официальных языках Евросоюза, должны обеспечивать долю песен на украинском языке не менее 25% общего объема песен.
Закон требует от вещателей обеспечивать ведение на госязыке не менее 60% суточного объема передач, в том числе аналитико-новостных блоков и развлекательных передач.
Закон был принят Верховной Радой 16 июня, подписан президентом 7 июля.