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При Клинтон дебаты о летальном оружии для Украины продолжатся – дипломат

Вторник, 8 ноября 2016, 08:41

Вопрос о поставках летального оружия Киеву будет активно обсуждаться в администрации Хиллари Клинтон в случае ее победы на выборах в Соединенных Штатах Америки.

Такое мнение бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол, который считается ее соратником, выразил в интервью "Интерфаксу".

"Как вы знаете, это (поставки летального оружия – ред.) было темой серьезных дебатов в администрации Обамы. В итоге лично президент решил, что этот шаг будет слишком провокационным", – сказал он.

"На мой взгляд, серьезные дебаты о том, поставлять или нет летальное вооружения, продолжатся и в администрации Клинтон", – заявил Макфол.

По его словам, "довольно сложно предположить, каким будет решение" о поставках, так как "сильные аргументы найдутся у разных сторон".

При этом бывший посол США в РФ призвал Россию начать односторонние шаги по деэскалации конфликта в Украине, чтобы избежать возможных поставок вооружений в Украину.

"Новая администрация на самых ранних стадиях будет внимательно изучать, о чем заявляет и что делает руководство России", – отметил Макфол.

Как известно, в США 8 ноября стартовали выборы президента. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже выиграла у "республиканца" Дональда Трампа первое голосование в городке Диксвилль-Нотч, в штате Нью-Гэмпшир.

Темы: СШАоружиевиборы
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