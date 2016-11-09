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Соболев готовит отставку Луценко

Среда, 9 ноября 2016, 14:09

Депутат от "Самопомочи", глава антикоррупционного комитета Егор Соболев (фракция "Самопомич") намерен инициировать отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом он сообщил на заседании комитета, передают "Украинские новости".

Соболев считает необходимым уволить генпрокурора в связи с неудовлетворительным расследованием дел, связанных с Евромайданом.

"Я считаю, что будет честно и ответственно инициировать отставку третьего генерального прокурора по той же причине (что и предыдущих) – сознательный эффективный саботаж расследования ключевых преступлений в нашей истории", – заявил депутат.

В ближайшее время он начнет сбор подписей депутатов Верховной Рады за отставку Луценко.

Ранее Луценко заявлял, что ожидает от начальника департамента спецрасследований Сергея Горбатюка активных результатов работы по делам Майдана и против бывших государственных чиновников.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураВерховная РадаСоболев
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