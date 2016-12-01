Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дунае задержали судно с сирийцами, которое заплывало в Крым – ГПСУ

Четверг, 1 декабря 2016, 13:50

На Дунае задержали танзанийское судно с сирийцами, которое незаконно заходило в порты оккупированного Крыма.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг.

"30 ноября катер морской охраны "Гриф" во внутренних водах украинской части реки Дунай обнаружил грузовое судно Sky Moon, флаг Танзания, с 9 членами команды – капитан судна, гражданин Ливии, и 8 членов экипажа – граждан Сирии, которое, по информации Мининфраструктуры, незаконно заходило во временно закрытые порты временно оккупированного Крыма", – сказал он.

"Из-за невыхода на связь с уполномоченным органом Государственной пограничной службы Украины пограничники вынуждены были остановить указанное морское судно и на основании постановления суда осуществить его осмотр", – заявил Слободян.

 
Пограничная служба

Проверка и осмотр судна подтвердили факты нарушения членами экипажа Sky Moon порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее

"Факты совершения командой на упомянутом судне административных правонарушений подтверждаются соответствующими записями и показателями в судовых документах и приборах, а также отметками пограничного ведомства Российской Федерации о въезде и выезде на временно оккупированную территорию Крыма в паспортных документах всех членов команды", – сказал Слободян.

 

В отношении капитана и членов экипажа составлены протоколы об административном правонарушении по статье 204, ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Во время конвоирования судна в порт "Рени" капитан совершил опасный маневр с целью посадить судно на мель в румынской части вод Дуная, однако решительными действиями группы осмотра данная попытка была предупреждена", – заявил Слободян.

В отношении капитана судна и его старшего помощника составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 185, ч. 10, "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащих или работников пограничной службы, или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

"Сегодня дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения в ренийский районный суд... По факту задержания судна и злостного неповиновения капитана проинформированы прокуратура, одесская таможня Фискальной службы Украины и Пограничная полиция Румынии" – проинформировал Слободян.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымПограничная службаРумыниятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Крым
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Последние новости
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
Все новости...
Реклама: