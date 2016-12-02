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Из-за непогоды в ряде областей ограничено движение грузовиков

Пятница, 2 декабря 2016, 11:15

В нескольких областях Украины из-за непогоды введено ограничение движения автомобильного транспорта.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Госагентства автомобильных дорог.

По данным Гидрометцентра, 2 декабря во всех западных и центральных областях снегопад, возможна гололедица, к вечеру непогода охватит всю территорию Украины.

В настоящее время проезд по всем дорогам общего пользования государственного значения обеспечен. Дорожники работают в усиленном круглосуточном режиме.

В то же время в связи с ожидаемым существенным ухудшением погодных условий (осадки в виде снега, сильные порывы ветра) и с целью недопущения заторов в движении и оперативного расчистки дорог от снега с 21 часа четверга временно введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на дорогах государственного значения Львовской области.

В Волынской области движение ограничено в направлении Львовской области по автодорогам Н-17 Львов-Радехов-Луцк и Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква.

В Ивано-Франковской области с 22-00 часов ограничено движение при въезде в Львовскую область со стороны города Рогатин по автодорогам Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, М-12 Стрый-Тернополь -Кропивницкий (Кировоград)-Знаменка, Т-14-17 Куровичи-Рогатин и со стороны города Долина дорога Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга.

С целью недопущения заторов в движении на автомобильных дорогах государственного значения вводится временное ограничение движения грузовиков в Закарпатской области.

"Укравтодор" призвал водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать неукоснительно правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованные маневры.

Украинская правда

Темы: дорогипогода
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