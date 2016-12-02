Один боец погиб, троих ранили за прошедшие сутки на Донбассе

За последние сутки в зоне АТО на востоке Украины погиб один украинский боец, еще трое получили ранения.

Об этом сказал на брифинге 2 декабря пресс-секретарь по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Лысенко уточнил "Украинской правде", что военнослужащий погиб в Красногоровке, а ранили одного бойца в Авдеевке и двоих в Широкино во время обстрелов.

На брифинге он также сообщил, что в Станице Луганской в четверг нарушили тишину. Лысенко подчеркнул, что оккупанты стреляют "и днем, и ночью".

За сутки в Луганской области было в целом 13 обстрелов.

В Донецкой области было 8 обстрелов в течение суток. Горячее всего – в Адвеевской промзоне.

На Мариупольском направлении боевые действия продолжаются практически по всему фронту, больше всего – в Красногоровке и на приморских рубежах.

Под вечер боевики обстреливали одновременно несколько позиций. В целом за сутки на этом направлении 23 обстрела, из них 10 – из тяжелого вооружения.