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ГПУ называет показания Шуляка недостоверными

Пятница, 2 декабря 2016, 20:54

Генпрокуратура считает, что показания, полученные в ходе видеодопроса бывшего командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Станислава Шуляка, являются недостоверными.

Об этом после завершения допроса заявил прокурор Алексей Донской.

По его словам, Шуляк предоставил недостоверную информацию, в частности, на вопрос о полетах в Россию ведомственного самолета 19 февраля 2014 года и об идентификации лиц в черном камуфляже, стрелявших в евромайдановцев.

"Это позволяет стороне обвинения и потерпевшим... говорить про недостоверность показаний этого лица", - заявил Донской.

Тем не менее, прокуратура назвала этот допрос полезным и косвенно подтверждающим причастность Шуляка к преступления против активистов Евромайдана.

Как известно, в пятницу суд провел видеодопрос Шуляка как свидетеля по делу 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Украинские новости

Темы: ЕвромайдансудГенпрокуратура
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