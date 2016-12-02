ГПУ називає свідчення Шуляка недостовірними

Генпрокуратура вважає, що свідчення, отримані під час відеодопиту колишнього командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка, є недостовірними.

Про це після завершення допиту заявив прокурор Олексій Донський.

З його слів, Шуляк надав недостовірну інформацію, зокрема, на запитання про польоти в Росію відомчого літака 19 лютого 2014 року і про ідентифікацію осіб у чорному камуфляжі, які стріляли в євромайданівців.

"Це дає змогу стороні обвинувачення і потерпілим... говорити про недостовірність свідчень цієї особи", - заявив Донський.

Проте прокуратура назвала цей допит корисним і таким, що побічно підтверджує причетність Шуляка до злочину проти активістів Євромайдану.

Як відомо, у п'ятницю суд провів відеодопит Шуляка як свідка у справі 5 екс-беркутівців, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.

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