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СМИ: В 2016 хакеры похитили со счетов росбанков 2 млрд рублей

Суббота, 3 декабря 2016, 10:38

В 2016 году хакеры похитили со счетов российских банков более двух миллиардов рублей - эквивалент $ 31 млн.

Об этом сообщает CNNMoney со ссылкой на руководство Банка России.

Согласно сообщению, были предприняты попытки украсть 5 млрд руб, но часть кибератак удалось отбить.

Как отметил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев, "часть денег удалось вернуть".

Сообщается также, что хакеры ориентированы на частные банки и украли наличные их клиентов.

В ЦБ не уточнили, когда именно произошло ограбление и как хакеры переместили средства.

В пресс-службе Центробанка заявили, что сообщения СМИ о краже хакерами 2 млрд рублей со счетов "Банка России" не соответствуют действительности, пишет РИА Новости

"В Обзоре финансовой стабильности говорилось об убытках, понесенных коммерческими банками и их клиентами в результате хакерских атак за весь 2016-й", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Сычев заявил, что ущерб российских банков от хакеров в 2016 году составил чуть более 2 млрд рублей, и речь идет именно о тех деньгах, которые похищены из корреспондентских счетов банков, и деньги, похищенные со счетов клиентов банков.

Как известно, 2 декабря ФСБ заявила, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки для дестабилизации финансовой системы России.

По данным ФСБ, атаки будут сопровождаться "массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в соцсетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России".

Как заявляют в ФСБ, серверные мощности и командные центры для осуществления таких атак якобы находятся на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИРосcиябанкихакеры
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