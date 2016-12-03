Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лысенко: Боевики снова нарушили условия для разведения сил возле Станицы

Суббота, 3 декабря 2016, 13:13

Боевики ОРДО снова нарушили условия для разведения сил и средств в районе н.п. Станица Луганская, открыв огонь на данном участке.

Об этом на брифинге 3 декабря сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки статистика обстрелов выровнялась по всем направлениям, спокойных участков на линии соприкосновения нет. Оккупанты применяют тяжелое вооружение ... они обстреляли район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской", - сообщил он.

Как известно, ранее в миссии ОБСЕ сообщили, что продолжают осуществлять мониторинг участков разведения сил и средств в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское и отмечают ограничением свободы передвижения на всех трех участках.

"Ни на одном из этих участков Миссия не зафиксировала признаков дальнейшего процесса разведения сил и средств или работ по разминированию", - отметили в ОБСЕ.

Интерфакс-Украина

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: