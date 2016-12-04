Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянам уже не интересно, что происходит в Украине

Воскресенье, 4 декабря 2016, 13:56

За событиями в Украине очень внимательно следят всего 6% россиян.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного 18-21 ноября.

На вопрос "Следите ли вы за последними событиями в Украине?" 6% опрошенных ответили, что следят очень внимательно, 23% - довольно внимательно, 44% - без особого внимания, 26% совершенно не следят и 2% россиян ничего о них не слышали.

С начала Евромайдана наибольшее внимание россиян к Украине наблюдалось в июне 2014 года: тогда очень внимательно за ситуацией следили 20% опрошенных, довольно внимательно – 45, без особого внимания – 29, совершенно не следили 6%, и ничего о ней не знал 1%.

 

Кроме того, 19% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше вреда, чем пользы. В то же время, 64% опрошенных считают, что от Крыма России больше пользы, и 18% затруднились ответить.

В марте 2015 года 70% считали, что присоединение Крыма принесло больше пользы, а 18% - что больше вреда.

Обстановку на Востоке Украины 66% россиян оценили как напряженную, 16% как критическую, 8% как спокойную, 1% как благополучную, и 8% затруднились ответить. Ответы на этот вопрос не значительно менялись, начиная с октября 2015 года.

При этом 46% опрошенных считают, что в течение следующего года обстановка на Востоке Украины останется без изменений, 25% - что она ухудшится, 14% - что улучшится. Еще 16% затруднились с ответом.

Кроме того, 63% опрошенных сказали, что для России было бы полезно, чтобы Украина была независимой страной, имеющей добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией, и 27% - чтобы Украина находилась под экономическим и политическим контролем России. 10% не смогли ответить.

Опрос проводился на дому у респондента методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Украинская правда

Темы: опросРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
опрос
После мятежа Пригожин потерял поддержку россиян, а до того мог тягаться с Путиным – СМИ
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: