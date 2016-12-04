Российский банк в аннексированном Крыму отключит банкоматы: "угроза DDoS-атаки"

В аннексированном Крыму российский "Генбанк" отключит банкоматы в ночь на 5 декабря "из-за угрозы DDoS-атаки на банки России".

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на заявление банка.

"Руководством Генбанка принято решение о временном отключении сети банкоматов банка. Отключение состоится с 21:00 4 декабря до 9:00 5 декабря (по моск.времени). Причина - готовящаяся DDoS-атака на банковскую систему РФ, по информации спецслужб России. Блокировка устройств будет осуществлена с целью предотвращения несанкционированных транзакций и потери клиентами своих средств", - говорится в сообщении банка.

Уточняется, что снятие наличных возможно в банкоматах других банков, а безналичные операции по картам "Генбанка" можно осуществлять в полном объеме.

"Генбанк" находится в "черном" списке санкций США из-за незаконного присоединения Крыма к РФ. По итогам первого квартала 2016 года "Генбанк" занимает 150 место по размеру активов.

В августе 2015 года Совмин Крыма и "правительство" Севастополя вошли в состав учредителей "Генбанка" и получили бесплатно по 25% в уставном капитале банка. В октябре 2016 года правительство Севастополя отменило решение предыдущего главы города Сергея Меняйло о безвозмездной передаче 25% акций в собственность Крыма.

Как известно, 2 декабря ФСБ заявила, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки для дестабилизации финансовой системы России.

По данным ФСБ, атаки будут сопровождаться "массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в соцсетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России".

В ФСБ заявляют, что серверные мощности и командные центры для осуществления таких атак якобы находятся на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.