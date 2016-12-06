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Суд назначил арест виновникам перестрелки в Княжичах

Вторник, 6 декабря 2016, 19:20

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения шести участникам преступной группы, которые готовили ограбление в Княжичах и во время операции против которых погибли пять правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковский райсуд столицы избрал меры пресечения для 6 членов преступной группы, которые были задержаны правоохранителями по результатам спецоперации в Княжичах. Задержанным лицам инкриминируется незаконное хранение оружия и подготовка к разбойному нападению", - написала она в Facebook.

По словам Максимец, пяти из задержанных избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, еще одному, который согласился на сотрудничество со следствием - домашний арест с электронным средством контроля.

В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

Украинская правда

Темы: судКиев
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