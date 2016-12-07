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Еврокомиссар Хан призвал ускорить безвиз для Украины

Среда, 7 декабря 2016, 01:48
Еврокомиссар Хан призвал ускорить безвиз для Украины

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан призывает ЕС найти решение для предоставления Украине и Грузии безвизового режима.

Об этом он заявил 6 декабря в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

"Если мы сейчас не можем выполнять наши обязательства и обещания, в будущем мы потеряем не только доверие, но также политические рычаги. Вот почему я призываю всех, включая членов Европарламента, найти решения с Европейским советом. Я имею в виду некоторые страны-члены ЕС, которые прячутся за механизмом приостановления действия безвизового режима, когда они думают о других вещах, чтобы не вводить визовую либерализацию", - отметил Хан.

17 ноября Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза согласовал отмену для граждан Украины шенгенских виз, необходимых для краткосрочных поездок, однако решил, что так называемый "безвизовых" заработает только после того, как в Брюсселе согласуют механизм прекращения действия такого режима в случае чрезвычайных ситуаций.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что Киев выполнил все условия, необходимые для введения "безвиза", и призывала Евросоюз безотлагательно отменить визы, выполнив свое обязательство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: визыЕвропа
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