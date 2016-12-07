Разрушенный боевиками мост через Северский Донец восстановили

Мост через реку Северский Донец, который боевики взорвали при отступлении летом 2014 года, восстановлен.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Дорога через этот мост была кратчайшим путем между Лисичанском и Северодонецком. Отсутствие моста осложняло жизнь горожанам, так как ездить приходилось в объезд. В 2015 году Северодонецким горсоветом было принято решение восстанавливать объект. Работы начались в декабре прошлого года.

Был произведен капитальный ремонт опор и пролетов моста, также проложены пешеходные дорожки, поставили новые ограждения и сделали освещение.

Восстанавливался мост по одной из программ Европейского союза. Представительство ЕС выделило на это 1 миллион 400 тысяч евро. Еще 100 тысяч евро предоставил городской совет Северодонецка. Представители Евросоюза полностью контролировали ход работ и остались довольны реализацией проекта.

Сдать в эксплуатацию этот мост должны были еще 13 сентября. Но работы несколько раз приостанавливались, и сроки окончания ремонта переносились.