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На судью, которая отпустила известного киберпреступника, завели дело

Среда, 7 декабря 2016, 14:18

Прокуратура возбудила уголовное производство в отношении следственного судьи Октябрьского районного суда Полтавы, которая отпустила руководителя преступной киберугрупы "Avalanche".

Об этом сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

По апелляции прокуратуры постановление Октябрьского районного суда Полтавы, которым было отказано в удовлетворении ходатайства о временном аресте гражданина Украины, обвиняемого в участии в международной преступной организации, отменено, а по факту вынесения неправосудного решения начато уголовное производство.

Отмечается, что вышеупомянутый гражданин взят под временный арест на 40 суток с момента задержания.

Как известно, международная сеть для запуска и управления массовыми глобальными вредными атаками на телекоммуникационные системы с последующим отмыванием денег, полученных преступным путем, работала 7 лет.

Злоумышленники группировки использовали инфраструктуру "Avalanche" с 2009 года для распространения вредоносных программ, фишинга и спама, а также для отмывания денег рекрутинговых компаний.

К ликвидации сети свои усилия приложили правоохранители 30 стран. В ходе совместной операции, проведенной 30 ноября 2016 года в 30 странах, были задержаны пятеро организаторов сети. Трое из них – украинцы, одного задержали в Германии, еще двух - на территории Украины.

3 декабря стало известно, что Октябрьский райсуд Полтавы отказался дать разрешение на арест подозреваемого в киберпреступлениях Геннадия Капканова, которого искали правоохранители 30 стран мира в течение 4-х лет.

Украинская правда

Темы: хакерысудпрокуратура
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