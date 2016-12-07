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Украина требует открыть "Золотое" и убрать войска из Дебальцево

Среда, 7 декабря 2016, 16:57

Украина готова к возобновлению работы КПВВ "Золотое" к 10 декабря 2016 года, но боевики блокируют открытие. 

Об этом на своей странице в facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Главная тема в подгруппе по безопасности - имплементация рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств. Представители ОРЛО продолжают нарушать режим прекращения огня в районе Станицы Луганской, срывая таким образом реализацию рамочного решения", - написала она.

Также, по словам Олифер, Украина ставит вопрос о демилитаризации Дебальцево. "Мы настаиваем: разведение сил и средств должно происходить от линии, определённой Меморандумом 19 сентября 2014 года при условии полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - написала она.

"И в подгруппе по безопасности, и в гуманитарной подгруппе, и в контексте социально-экономических проблем остро стоит вопрос открытия КПВВ в Золотом. Представители "ОРЛО" по-прежнему не дают внятных объяснений о причинах блокирования открытия КПВВ. Украина в очередной раз на всех уровнях подтвердила свою полную готовность к возобновлению работы этого пункта пропуска к 10 декабря 2016 года", - отметила Олифер.

Кроме того, контактгруппа поручила подгруппе по экономическим вопросам в максимально сжатые сроки организовать подписание протокола, который бы позволил разблокировать работу Попаснянского водоканала на территории Луганской области.

Как известно, ранее Министерство по вопросам временно оккупированным территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что более 500 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской области могут остаться без воды из-за бездействия так называемых "властей" ОРЛО.

Украинская правда

Темы: Минские соглашения
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