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В Киеве нашли "сокровища Азарова" – Троян

Четверг, 8 декабря 2016, 14:44
В Киеве нашли сокровища Азарова – Троян
Сергей Гунеев, Sputnik

Киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами премьера-беглеца Николая Азарова

Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян в Facebook.

"Сокровища Азарова"
Нацполиция, Facebook Трояна

"Квартира-склад, набитая хозяйственными сумками с ценными вещами и произведениями искусства, находилась в Дарницком районе столицы", – уточнил он.

 

По словам Трояна, полицейские наткнулись на нее "во время отработки" и, получив все разрешительные документы, оперативники вместе с адвокатом зашли в квартиру.

 

"Десятки икон и религиозных книг, датированных 19 веком, оригиналы (согласно выводам экспертов) произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова. А еще столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие с разрешениями на имя "премьера-беглеца" и даже казацкая сабля", – перечисляет Троян найденное.

 
 

"Также в квартире были найдены награды и поздравления от руководства РФ, которые политэмигрант-неудачник получал даже во время трагических событий Революции Достоинства", – добавляет он.

 
 
 

По предварительной информации, стоимость находки оценивается в несколько миллионов долларов США, уточнил руководитель Нацполиции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как известно, Николай Азаров как соратник Виктора Януковича был премьер-министром Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года, а также первым вице-премьером и министром финансов в первом и втором правительствах Януковича, еще раньше возглавлял Налоговую администрацию.

После Майдана 2013-2014 года Азаров сбежал из Украины. С 3 июня 2014 года он находится в розыске Службы безопасности Украины.

Западные страны накладывали санкции на Николая Азарова и его сына, но с Алексея Азарова санкции Евросоюза сняли в марте 2015 года, тогда как ограничения в отношении Николая Азарова продолжают действовать.

Алена Рощенко, УП

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Темы: АзаровполицияКиев
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