Грузия может получить безвиз быстрее чем Украина

Грузия может получить безвиз с ЕС быстрее, чем Украина, поскольку триалог по визовой либерализации для Грузии, вероятно, состоится уже в следующую среду, 14 декабря, а для Украины будет отложен.

Об этом сообщают представители ЕП, а также брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Триалог по визовой либерализации для Грузии, скорее всего, произойдет в среду. Он (триалог по Грузии. - Ред.) начнется и сразу закончится. А триалог относительно Украины будет только тогда, когда механизм по приостановке безвиза будет формально принят - в начале следующего года", - говорится в сообщении Йозвяка.

visa lib trialogue for #Georgia likely on Wed. will be 1st & last one. #Ukraine trialogue when susp mech formally adopted = early nxt year