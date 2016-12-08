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Грузия может получить безвиз быстрее чем Украина

Четверг, 8 декабря 2016, 18:38
Грузия может получить безвиз быстрее чем Украина

Грузия может получить безвиз с ЕС быстрее, чем Украина, поскольку триалог по визовой либерализации для Грузии, вероятно, состоится уже в следующую среду, 14 декабря, а для Украины будет отложен.

Об этом сообщают представители ЕП, а также брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Триалог по визовой либерализации для Грузии, скорее всего, произойдет в среду. Он (триалог по Грузии. - Ред.) начнется и сразу закончится. А триалог относительно Украины будет только тогда, когда механизм по приостановке безвиза будет формально принят - в начале следующего года", - говорится в сообщении Йозвяка.

То, что украинский безвиз столкнулся с дополнительными проблемами, косвенно подтверждает также письмо докладчицы Европарламента Марии Габриэль, направленное Словацкому председательству в ЕС.

 

В нем Габриэль обращает внимание на формулировку решения представителей стран-членов ЕС в отношении украинского безвиза. Об аналогичных проблемах в случае Грузии не упоминается.

По данным источника ЕП, информированного о переговорах, из-за этой нестыковки триалог в отношении Грузии могут начать уже на следующей неделе, а в отношении Украины он может быть отложен.

Пока неизвестно, удастся ли органам власти ЕС преодолеть эту проблему или Украина и Грузия действительно будут разделены на пути к отмене виз.

Напомним, сегодня, 8 декабря, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.

Эвропейская правда

Темы: ГрузияУкраинавизы
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