Грузия может получить безвиз быстрее чем Украина

Грузия может получить безвиз с ЕС быстрее, чем Украина, поскольку триалог по визовой либерализации для Грузии, вероятно, состоится уже в следующую среду, 14 декабря, а для Украины будет отложен.

Об этом сообщают представители ЕП, а также брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Триалог по визовой либерализации для Грузии, скорее всего, произойдет в среду. Он (триалог по Грузии. - Ред.) начнется и сразу закончится. А триалог относительно Украины будет только тогда, когда механизм по приостановке безвиза будет формально принят - в начале следующего года", - говорится в сообщении Йозвяка.

visa lib trialogue for #Georgia likely on Wed. will be 1st & last one. #Ukraine trialogue when susp mech formally adopted = early nxt year — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 8, 2016

То, что украинский безвиз столкнулся с дополнительными проблемами, косвенно подтверждает также письмо докладчицы Европарламента Марии Габриэль, направленное Словацкому председательству в ЕС.

В нем Габриэль обращает внимание на формулировку решения представителей стран-членов ЕС в отношении украинского безвиза. Об аналогичных проблемах в случае Грузии не упоминается.

По данным источника ЕП, информированного о переговорах, из-за этой нестыковки триалог в отношении Грузии могут начать уже на следующей неделе, а в отношении Украины он может быть отложен.

Пока неизвестно, удастся ли органам власти ЕС преодолеть эту проблему или Украина и Грузия действительно будут разделены на пути к отмене виз.

Напомним, сегодня, 8 декабря, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.

Эвропейская правда