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Адвокат заявляет, что Луценко еще не передавал Ефремову материалы дела

Пятница, 9 декабря 2016, 12:29

Адвокат председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова Андрей Смирнов утверждает, что Генпрокуратура еще не передавала его подзащитному материалы уголовного дела для ознакомления.

Об этом он заявил в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Эта информация не соответствует действительности. Генеральная прокуратура еще даже не выносила соответствующее решение о том, что завершено досудебное следствие", - сказал он, комментируя опубликованную генеральным прокурором Юрием Луценко в Фейсбуке информацию о том, что Ефремов уже знакомится с материалами дела в отношении него.

 

Как известно, 13 декабря Апелляционный суд Киева продолжит рассматривать жалобу адвокатов Ефремова на продление ему Печерским районным судом Киева меры пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2017 года.

8 декабря народный депутат Мустафа Найем написал на странице в Фейсбуке, что не верит в способность Генпрокуратуры довести до конца дело в отношении Ефремова, которое, по его словам, "распадается из-за элементарного непрофессионализма и несистемности следователей".

В ответ Луценко прокомментировал: "Дело Ефремова не распадается, а завтра передается на ознакомление обвиняемому. Дальше - суд".

Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений: завладении имуществом; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий; совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР".

Луценко также заявлял, что рассмотрение в суде дела по обвинению Ефремова состоится в начале следующего года.

Темы: ЕфремовЛуценко
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