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Сенатор США, несмотря на протест Китая, встретился с президентом Тайваня

Понедельник, 9 января 2017, 05:09

Американский сенатор-республиканец Тед Круз и губернатор Техаса Грег Эбботт встретились с президентом Тайваня Цай Инвэнь, несмотря на протест официального Пекина.

Об этом пишет Reuters.

Встречи с тайваньскими лидерами не являются чем-то необычным для американских законодателей, однако в конца 2016 года Китай был обеспокоен тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые за несколько десятилетий непосредственно поговорил с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Круз, который представляет штат Техас, сказал, что некоторые члены Конгресса получили письмо от китайского консульства с просьбой не встречаться с Цай во время ее остановок на пути в страны Центральной Америки. Пекин призвал Соединенные Штаты не пускать ее в страну.

"Китайская Народная Республика должна понимать, что в Америке мы принимаем решение о встрече с посетителями самостоятельно", - сказал Круз в заявлении.

"Речь идет не о КНР. Речь идет о взаимоотношениях США с Тайванем, союзником, которого мы юридически обязаны защищать", - добавил он.

Круз сообщил, что он и тайваньский лидер обсудили модернизацию двусторонних отношений и дальнейшее экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе расширение доступа к тайваньским рынкам, которые принесут пользу техасским фермерам и малому бизнесу.

Эбботт в посте в Twitter сообщил, что он встретился с Цай в воскресенье и они обсуждали "расширение торгово-экономических возможностей."

Ранее Трамп заявил, что не хочет, чтобы Китай диктовал Вашингтон любые условия.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не предусматривает общепринятых дипломатических отношений, и поэтому сам факт разговора Трампа с Цай стал заметным политическим событием.

Темы: СШАКитай
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