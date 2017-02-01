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В ЧФ РФ заявляют, что стреляли из "сигнального" пистолета

Среда, 1 февраля 2017, 17:57

В штабе российского Черноморского Флота заявили, что не обстреливали транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба ЧФ РФ.

"Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 – абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 – 12.00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", — сказал собеседник агенства.

"Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть",— заявили в ЧФ РФ.

Как известно, в среду министр обороны Степан Полторак сообщил, что с захваченных Россией буровых вышек в Черном море обстреляли транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

По его словам, в результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Кроме того, сообщил Полторак, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

Темы: РосcияЧФ России
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