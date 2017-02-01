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Задержанного в Авдеевке корректировщика огня везут в Киев

Среда, 1 февраля 2017, 19:11

Задержанный в Авдеевке пособник пророссийских боевиков, который корректировал огонь их артиллерии, оказался жителем Крыма Андреем Третьяковым.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, мужчине 1973 года уже объявили о подозрении по ч.3 ст.258-3 УК.

"Сейчас задержанного доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения", - написала она в Facebook.

Как известно, украинский журналист Андрей Цаплиенко ранее сообщил, что украинские бойцы задержали корректировщика огня пророссийских боевиков в Авдеевке.

Украинская правда

Темы: КрымРосcияАТО
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