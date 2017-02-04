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В Сартане повреждено 30 зданий. Под обстрел попал дом с детьми

Суббота, 4 февраля 2017, 10:47
В Сартане повреждено 30 зданий. Под обстрел попал дом с детьми

По информации на 9 утра субботы, в результате обстрела Сартаны в пятницу повреждено 30 зданий, из которых 28 - частных домовладений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, отмечая, что в течение суток боевики дважды наносили артудары по прифронтовому поселку.

 

По распоряжению руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина местный личный состав мужчин-полицейских был поднят по тревоге, в помещении Сартанского отделения полиции развернут оперативный штаб, где происходит координация имеющихся сил и средств.

 

Сейчас документирование последствий преступления террористов продолжается, наряды полиции патрулируют Сартану и приближенную к ней Талаковку.

 

Во время боевых действий часть поселка была обесточена, без света остались и жители Талаковки. В некоторых домах осколками был перебит газопровод и прекращена подача газа.

 

Коммунальные службы, работавшие в условиях полной темноты, за несколько часов восстановили электроснабжение. Без газа остается один дом.

 

Кроме осколочных повреждений зданий зафиксировано два прямых попадания. В доме по улице Северной взрывной волной выбиты все окна. В момент обстрела в доме находилась семья с тремя детьми. Никто не пострадал, но была убита собака.

В общем снаряды разорвались на 6 улицах - Крайней, Пушкина, Северной, тупике Северном, Генерала Куркчи и Шмидта.

Темы: Донецкая областьполиция
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