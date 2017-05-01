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В Николаевской области задержали мужчину с тротиловыми шашками

Понедельник, 1 мая 2017, 12:16

В Николаевской области при осмотре автотранспорта задержали гражданина, который перевозил тротиловые шашки.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко в эфире канала "112 Украина".

"Сегодня утром при осмотре движущегося автотранспорта был задержан человек, у которого были тротиловые шашки и прочее. Если бы все это сработало, было бы до 50 человек, которые могли бы погибнуть", - сказал он.

По словам Савченко, сейчас в отношении этого человека проводятся следственные действия.

"Это говорит о том, что план, который сегодня есть - установленные блокпосты, установленный режим - дает свою пользу. Он направлен на сохранение спокойствия и безопасности граждан", - отметил председатель ОГА.

Вместе с тем, он уточнил, что решение горсовета Николаева о запрете массовых акций 1 и 2 мая носит рекомендательный характер, поскольку запретить акции может только суд. И некоторые акции в городе все же были проведены.

"У нас традиционно в эти праздники обязательно собираются некоторые политические партии, которые высказывают свою позицию по отношению к правительству, депутатам и некоторым законопроектам. Так и сегодня собралось несколько политических сил, которые сделали обращение к правительству. Все проходит спокойно, никаких проблем нет", - сказал Савченко.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области накануне майских праздников усилены меры безопасности и установлены блокпосты.

Украинская правда

Темы: Николаевская область
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