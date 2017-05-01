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Харьков: лидеру партии брызнули в лицо из баллончика

Понедельник, 1 мая 2017, 14:34

В Харькове в понедельник неизвестный брызнул из баллончика в лицо лидеру одной из политических партий.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел в Холодногорском районе города на Лопанской набережной 2/2.

На номер 102 около 10:25 поступил вызов о том, что неизвестный подбежал к лидеру одной из политических партий и брызнул из баллончика в лицо. Патрульные полицейские, прибывшие на место, вызвали скорую и опросили пострадавшего.

Врачи оказали пострадавшему помощь. Мужчина написал заявление, которое передали в Холодногорский отдел полиции.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции. Обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему, устанавливаются.

Как сообщалось, в понедельник в Харькове также произошел конфликт между проукраинским активистом и участником первомайской демонстрации.

Темы: Харьков
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