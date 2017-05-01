Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецке провели Первомай без коммунистов и день уличной еды без еды

Понедельник, 1 мая 2017, 23:02

В Донецке провели мероприятия ко Дню Первомая, представители Компартии участия в них не принимали. 

Как сообщают "Новости Донбасса", в городе провели шествие и первомайский митинг, которые продолжались недолго.

"Представители Компартии участия в шествии не принимали, так как находятся в "оппозиции" к "власти ДНР", - отмечается в сообщении.

После шествия и митинга в парке состоялся концерт и развлекательные конкурсы. На входе в парк продавали тематические наклейки ко Дню Победы с портретом Сталина. На ярмарке в парке продавали георгиевские ленты, военных кукол-Чебурашек, брелоки с символикой "ДНР" и др.

В парке "Городок" по указанию местной администрации проводили так называемый "Фестиваль уличной еды". По предварительной информации, на фестивале должны были представить крупные торговые сети и рестораны Донецка, но большинство участников проигнорировали мероприятие.

В центре Донецка размещены рекламные борды, которые напоминают жителям, что 11 мая боевики будут праздновать "день республики".

 
 

Темы: ДНРпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ДНР
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: