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КНДР заявила, что полеты бомбардировщиков США толкают к грани ядерной войны

Вторник, 2 мая 2017, 07:50

Северная Корея обвинила США в том, что они толкают ситуацию к гране ядерной войны, после того, как пара стратегических бомбардировщиков США пролетела над Южной Кореей в рамках учений.

Об этом сообщает Reuters.

"Безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове ближе к грани ядерной войны", - заявило во вторник агентство ЦТАК.

Агентство также заявило, что американские бомбардировщики имитировали "сброс бомб на крупнейшие объекты КНДР", в то время, как Трамп и "другие поджигатели войны взывают к превентивному ядерному удару" по Северной Корее.

Ранее два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer приняли участие в военных учениях США в Южной Корее.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Темы: СШАКНДР
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