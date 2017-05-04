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Из-за взрыва на шахте в Иране погибли 35 человек

Четверг, 4 мая 2017, 05:32

В результате взрыва на угольной шахте на севере Ирана погибли не менее 35 рабочих.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Также, как минимум, 30 человек были госпитализированы. Всего во время взрыва на шахте находились около 500 рабочих.

Ранее официальное информационное агентство Fars сообщало, что более 50 рабочих оказались в ловушке под землей.

Взрыв произошел днем 3 мая. По предварительным данным, причиной могла стать высокая концентрация метана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иранвзрыв
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