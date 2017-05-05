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Оставлять ли арсенал в Балаклее, вскоре решат – Полторак

Пятница, 5 мая 2017, 15:34

Решение о целесообразности сохранения 65 арсенала в Балаклее Харьковской области будет принято в ближайшее время.

Об этом сказал министр обороны Степан Полторак журналистам в Харькове в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Окончательное решение по арсеналу будет принято в ближайшее время" – сообщил он.

Полторак отметил, что в четверг общался с местными жителями и многие, по его словам, не поддерживают идею закрытия арсенала.

"Если база останется, то она останется только в защищенных хранилищах, где мы действительно можем обеспечить сохранность боеприпасов", – сказал министр.

Как известно, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65-го арсенала неподалеку от Балаклеи (в/ч 1652). Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Как сообщил глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, по предварительным подсчетам ущерб от взрывов и пожаров в результате ЧС, составил около 220 млн.грн. Он также отметил, что с учетом убытков промышленных предприятий сумма может составить около 300 млн грн.

27 марта на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой закрыть или перенести арсенал, поскольку, по мнению автора документа, устаревшая советская военная инфраструктура не защищает от взрывов тонн боеприпасов.

Темы: МинобороныоружиеХарьковская область
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