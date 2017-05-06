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Столтенберг исключает участие солдат НАТО в военном конфликте в Сирии

Суббота, 6 мая 2017, 04:47

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об участии солдат НАТО в сирийском конфликте не рассматривается.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу "Шпигель", передает "Интерфакс-Украина".

"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ожидает, это не обсуждается", - сказал Столтенберг.

При этом он указал на возможность того, что НАТО усилит работу самолетов радиолокационного обнаружения AWACS в небе над Турцией.

Наряду с этим Столтенберг также не исключил увеличения контингента военнослужащих НАТО, которые с января обучают иракских военных, борющихся с террористами группировки "Исламское государство".

"Обучение местных военнослужащих - как в Ираке и Афганистане - по моему мнению, лучшее оружие для борьбы с террором", - подчеркнул он.

Темы: НАТОИрак
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