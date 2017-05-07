Геращенко предлагает не впускать и тех журналистов, которые незаконно были в ОРДЛО

Первый вице-спикер Ирина Геращенко выступает за запрет въезда в Украину и тем российским журналистам, которые незаконно посещали оккупированную часть Донбасса.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, поддержав запрет въезда российским журналистам, которые посещали оккупированный Крым.

"Но также считаю, что запрет на въезд в Украину должен быть введен и для тех пропагандистов, которые незаконно, не через КПВВ, а через неконтролируемые участки украино-российской границы заезжали на оккупированный Донбасс", - написала она.

Геращенко призвала всех, кто "отследил на оккупированном Донбассе всяких российских пропагандистов" сообщить об этом украинским спецслужбам, чтобы помочь Государственной пограничной службе составить такие списки.

Как сообщалось, 6 мая украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Светник главы МВС Украины Антон Геращенко заявил, что аккредитованные на "Евровидение" российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.

В воскресенье Государственная пограничная служба не пропустила в Украину и запретила въезд на 3 года еще двум российским журналисткам, которые без разрешения посещали оккупированный Крым.

Украинская правда