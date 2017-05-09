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В Виннице акция "Никто не забыт, ничто не забыто" провалилась

Вторник, 9 мая 2017, 16:51

В Виннице празднование Дня победы над нацизмом прошло без красных флагов и георгиевских лент.

А анонсированное левыми шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" свернули, потому что ему помешала акция "Победили Гитлера – победим и Путина", сообщает "Укринформ".

Кроме официального мемориального митинга, в котором приняли участие представители власти, общественности, политических партий, духовенство, бойцы АТО и горожане, на площади Европейской также состоялась инициированная ГО "Сообщество Журналистский майдан" акция "Победили Гитлера – победим и Путина".

К ней присоединились представители "Национального корпуса", студенческое сообщество "Сова" и бойцы АТО. Они принесли лозунги "Украина победит", "Победили Гитлера – победим Путина" и "Судьба Гитлера – будущее Путлера".

Ветераны АТО в своих выступлениях призвали политические силы не превращать день скорби в пропагандистскую акцию, и жить дальше, исповедуя принцип "Никогда вновь", а не "Можем повторить".

После официальных торжеств, в которых, по оценкам правоохранителей, приняли участие порядка 3 000 лиц, представители левых попробовали провести заявленное местной ячейкой "Союза левых сил" шествие "Никто не забыт, ничто незабыто".

В сопровождении духового оркестра колона из порядка 100 человек пожилого возраста с красными лентами на груди и лозунгами о Дне победы вышла от места официальных торжеств на улицу Соборную. Однако в ряды участников марша вклинились участники акции "Победили Гитлера – победим и Путина" – со своими лозунгами и государственными флагами.

Посему, пройдя около 100 метров, левые отказались от "смешанного" марша, свернули лозунги и, поспорив с политическими оппонентами, разошлись.

Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" аналогична российской акции "Бессмертный полк". В Киеве такой марш 9 мая все же дошел до Вечного огня под крики "Позор!".

В Харькове пророссийски настроенные активисты прошли по городу с песнями, а в Запорожье между ними и патриотами Украины произошла драка.

Темы: Винницкая областьакцииистория
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