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Гройсман рассказал, что в его семье говорили на двух языках

Четверг, 1 июня 2017, 13:57

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что семья его матери разговаривала исключительно на украинском языке, а семья отца – на русском языке.

При этом он считает родным языком украинский.

"Я никогда этому не придавал столько много значения. Но я точно знаю, что наш родной язык – украинский, и это очень хорошо", – сказал премьер в Мариуполе во время рабочей поездки, начав говорить на русском языке и продолжив на украинском.

"По крайней мере, мой дед, который был учителем, сельским учителем, и бабушка – в одной семье разговаривали исключительно на украинском языке, ни слова я не слышал русского, а в семье отца – только на русском языке", – признался Гройсман.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гройсманязык
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