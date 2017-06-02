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Суд отказался изменить меру пресечения Насирову

Пятница, 2 июня 2017, 16:11

Соломенский районный суд Киева отказал отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насиров в просмотре меры пресечения.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации источника, Насиров обратился в суд с ходатайством об изменении меры с целью выезда за пределы Украины на лечение и, соответственно, возвращение внесенного залога.

Суд отказал в изменении меры пресечения.

Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Тогда, 13 марта, Насиров с адвокатами уже обжаловали в апелляционном суде меру пресечения, однако безуспешно.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Позже Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поезда на лечение в США.

30 мая детективы НАБУ отказали ему.

Украинская правда

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Темы: Насировсуд
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