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СБУ провела обыск в отделении полиции: подозревают разглашение гостайны

Пятница, 2 июня 2017, 18:16

Служба безопасности провела обыск в одном из отделений Нацполиции Херсонщины по подозрению в разглашении государственной тайны.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в Службу безопасности обратился местный житель, который передал правоохранителям флэш-накопитель. На носителе хранился документ с грифом совершенно секретно.

Оперативники спецслужбы установили, что "флэшка", на которой к тому же запрещено хранить секретную информацию, принадлежит одному из сотрудников полиции.

Сотрудники СБ Украины также сообщают, что задокументировали, что в отделении полиции пытались скрыть этот факт путем махинаций с официальными документами.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, были проведены обыски в отделении Нацполиции, во время которых изъяты материалы, доказывающие совершение полицейскими уголовного преступления, отмечают в СБУ.

Досудебное следствие продолжается.

Темы: СБУполиция
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