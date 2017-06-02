СБУ провела обыск в отделении полиции: подозревают разглашение гостайны

Служба безопасности провела обыск в одном из отделений Нацполиции Херсонщины по подозрению в разглашении государственной тайны.



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.



Отмечается, что в Службу безопасности обратился местный житель, который передал правоохранителям флэш-накопитель. На носителе хранился документ с грифом совершенно секретно.



Оперативники спецслужбы установили, что "флэшка", на которой к тому же запрещено хранить секретную информацию, принадлежит одному из сотрудников полиции.



Сотрудники СБ Украины также сообщают, что задокументировали, что в отделении полиции пытались скрыть этот факт путем махинаций с официальными документами.



В рамках уголовных производств, открытых по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, были проведены обыски в отделении Нацполиции, во время которых изъяты материалы, доказывающие совершение полицейскими уголовного преступления, отмечают в СБУ.



Досудебное следствие продолжается.