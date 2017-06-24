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Суббота, 24 июня 2017, 16:48

Министерство внутренних дел Украины инициирует урегулирования на законодательном уровне проблем, возникающих при строительстве сооружений вдоль госграницы на земле, принадлежащей физическим и юридическим лицам.

Об этом 24 июня заявил глава МВД Арсен Аваков на брифинге в Харьковской области.

"Пограничная служба нам подготовила, а министерство внесло постановление в Кабинет министров, которое полностью это урегулирует. Думаю, в ближайшие 2 недели выяснятся все нюансы, связанные с пограничным землепользованием, я думаю, что проблем не будет", - отметил Аваков.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Юлия Светличная отметила, что в настоящее время областная власть ведет работу с владельцами паев, расположенных вдоль госграницы.

"Сейчас этот процесс продолжается. Мы работаем с людьми, ищем участки, которые сейчас свободны и будут устраивать людей", - сказала Светличная.

По данным ОГА, в  настоящее время в области насчитывается 777 участков общей площадью 686 га, которые планируется использовать для строительства сооружений в рамках проекта инженерно-технического обустройства границы "Европейский вал".

Интерфакс-Украина

Темы: РосcияземляграницаАваковМВД
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