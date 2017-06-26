Хроника 26 июня. Ющенко встал на плечи Кучмы, а Царев решил царствовать

Найцікавіше: 2002. Що Ющенко-"син" взяв від Кучми-"батька"? 2006. Вибух, що міг змінити історію 2010. МВС хоче перетворити студентів на дружинників 2014. Царьова зробили спікером "СНР"

2001, вівторок, $1 = ₴5,38

Скільки б уваги не приділяла йому преса, як би часто він не з'являвся в ефірі "1+1" – але Олександра Волкова, "директора парламенту", одного з архітекторів перемоги Леоніда Кучми в 1999 році, знають лише 0,8% українців. Такими є результати опитування соціологів.

Відповідно до них, найбільший рейтинг серед українських політиків має Віктор Ющенко.

2002, середа, $1 = ₴5,32

Що Віктор Ющенко, як політик-син, взяв від символічного Кучми-батька? Ющенко відповів на це запитання так: "У Ньютона запитали: "Чому ти так високо стоїш у фізиці?" – а він відповів: "Я став на плечі гігантів".

2003, четвер, $1 = ₴5,33

До президентських виборів ще півтора року, але Юлія Тимошенко вже підкреслює необхідність поділити посади, якщо Ющенко буде висунутий єдиним кандидатом. А також узгодити передвиборчу програму.

2004, субота, $1 = ₴5,32

– "Роботу з Гонгадзе почали з його офісу на вулиці Володимирській. Спочатку навіть не було його фотокартки, навіть в блокнот під запис дали неправильно його прізвище. Хоча від самого початку прізвище було грузинське, і шукали грузина. Перші декілька днів взагалі не могли взяти його під спостереження. Замість нього взяли під спостереження іншого грузина, який вийшов із цього офісу, і ходили за ним декілька днів".

У ЗМІ потрапили протоколи допита свідка, який вів зовнішнє спостереження за журналістом Георгієм Гонгадзе.

– У Києві пройшов мітинг Української національної асамблеї – нібито на підтримку Віктора Ющенка. Дехто з мітингувальників тримав нацистську символіку, зігував, лунали ксенофобські заклики. У Ющенка попередили: це чорний піар, спрямований проти майбутнього кандидата у президенти.

2006, понеділок, $1 = ₴5,05

Засудження росіян Михайла Шугая та Марата Москвитіна до 6 і 4 років ув'язнення нагадало про історію 2004 року: тоді під офісом Віктора Ющенка простояв автомобіль, начинений великою кількістю гексогену. Об'єктом могли бути як сам Ющенко, так і Юлія Тимошенко, що приходила до кандидата у президенти. Вибух міг би змінити хід української історії.

Замовників не виявили, а до єдиної версії причин запланованого теракту не прийшли.

2007, вівторок, $1 = ₴5,05

Як демократичним силам об'єднуватися перед перевиборами до парламенту? У "Нашій Україні" говорять про створення єдиної партії, до якої мають влитися малі партії. Але це не подобається, наприклад, представникам блоку "Рух-Українська правиця", які б хотіли йти в парламент у мегаблоці демократичних сил, але на більш вільних умовах.

2008, четвер, $1 = ₴4,84

В очікуванні масштабної політичної кризи спікер Арсеній Яценюк хоче зберегти ту ситуацію у владі, яка існує на цей момент. Він категорично проти дострокових парламентських виборів і не підтримує відставку Кабміну, бо це зробить уряд безконтрольним.

2009, п'ятниця, $1 = ₴7,62

– Прем'єр Юлія Тимошенко підтримує подання на позбавлення депутатської недоторканості бютівця Віктора Лозинського, якого звинувачують у вбивстві жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. А ГПУ затримала двох можливих поплічників Лозинського: екс-прокурора та екс-міліціонера.

– Президент Ющенко нагородив гендиректора акціонерного товариства "Укрпромінвест" Олексія Порошенка званням Героя України.

2010, субота, $1 = ₴7,9

– Заступника генпрокурора, кума Януковича Віктора Пшонку оголосили виконуючим обов'язки керівника ГПУ, каже лідер БЮТ Юлія Тимошенко. На її думку, тепер ГПУ буде працювати на те, щоб закрити все, що пов'язано з поверненням грошей компанії РосУкрЕнерго – та нещодавно виграла Стокгольмський арбітраж.

– Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов хоче, щоб в українських вишах організували студентські громадські формування для охорони громадського порядку. З відповідною пропозицією МВС звернулося до Міністерства освіти.

2012, вівторок, $1 = ₴7,99

– Вищий спецсуд визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Леоніда Кучми за обвинуваченням у причетності до вбивства Георгія Гонгадзе. Раніше аналогічні рішення винесли районний та апеляційний суди Києва.

– "У Європі залишилось дві країни, які мають фіксований курс. Перша це Україна, друга – Албанія", – каже міністр економічного розвитку Петро Порошенко. Він пропонує прив'язати курс української гривні не до долара, а до валютної корзини (декількох валют).

2013, середа, $1 = ₴7,99

– Один мільярд доларів авансу дасть "Газпром" Україні для придбання у нього газу.

– Одну з вулиць у Горлівці вирішили перейменувати на честь Нагапета Саркісяна – батька близького до нардепа Юрія Іванющенка бізнесмена Армена Саркісяна.

2014, четвер, $1 = ₴11,89

– Чотири рази за ніч бойовики порушували умови тимчасового припинення вогню. А вдень штурмували військову частину Нацгвардії в Донецьку.

Також стало відомо, що терористи взяли в полон директорів двох шахт і викрали більше тонни вибухівки на Донеччині.

– Так званий "Союз народних республік", в який злилися "ЛНР" і "ДНР", очолив нардеп Олег Царьов, якого розшукують українські правоохоронці.

Проект виявиться мертвонародженим: не пройде й року, як "Новоросію" заморозять.

– Кримські депутати вирішили "націоналізувати" суднобудівну компанію "Море" у Феодосії – вона входить до складу ДК "Укроборонпром".

2015, п'ятниця, $1 = ₴21,19

– МВС заарештувало 86 об'єктів, що належать групі компаній Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, заявив міністр МВС Арсен Аваков. Це зроблено в рамках розслідування розкрадання у держави суми 5,7 мільярдів гривень.

– Міністр фінансів Наталія Яресько запевняє, що не буде гасити борги перед міжнародними зовнішніми кредиторами за рахунок золотовалютних резервів України. Якщо згоди про реструктуризацію не буде досягнуто, уряд готовий припинити сплату.

– Один боєць загинув та троє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

2016, неділя, $1 = ₴24,88

НАБУ встановило частину фігурантів "амбарної книги" Партії регіонів і вже проводить з ними допити, заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про документи з чорною бухгалтерією ПР стало відомо у травні-2016. Вони стосуються першого півріччя 2012 року. За цей час було витрачено 66 мільйонів доларів.

Рустем Халілов, для УП