Хроника 26 июня. Ющенко встал на плечи Кучмы, а Царев решил царствовать
Найцікавіше:
2002. Що Ющенко-"син" взяв від Кучми-"батька"?
2006. Вибух, що міг змінити історію
2010. МВС хоче перетворити студентів на дружинників
2014. Царьова зробили спікером "СНР"
2001, вівторок, $1 = ₴5,38
Скільки б уваги не приділяла йому преса, як би часто він не з'являвся в ефірі "1+1" – але Олександра Волкова, "директора парламенту", одного з архітекторів перемоги Леоніда Кучми в 1999 році, знають лише 0,8% українців. Такими є результати опитування соціологів.
Відповідно до них, найбільший рейтинг серед українських політиків має Віктор Ющенко.
2002, середа, $1 = ₴5,32
Що Віктор Ющенко, як політик-син, взяв від символічного Кучми-батька? Ющенко відповів на це запитання так: "У Ньютона запитали: "Чому ти так високо стоїш у фізиці?" – а він відповів: "Я став на плечі гігантів".
2003, четвер, $1 = ₴5,33
До президентських виборів ще півтора року, але Юлія Тимошенко вже підкреслює необхідність поділити посади, якщо Ющенко буде висунутий єдиним кандидатом. А також узгодити передвиборчу програму.
2004, субота, $1 = ₴5,32
– "Роботу з Гонгадзе почали з його офісу на вулиці Володимирській. Спочатку навіть не було його фотокартки, навіть в блокнот під запис дали неправильно його прізвище. Хоча від самого початку прізвище було грузинське, і шукали грузина. Перші декілька днів взагалі не могли взяти його під спостереження. Замість нього взяли під спостереження іншого грузина, який вийшов із цього офісу, і ходили за ним декілька днів".
У ЗМІ потрапили протоколи допита свідка, який вів зовнішнє спостереження за журналістом Георгієм Гонгадзе.
– У Києві пройшов мітинг Української національної асамблеї – нібито на підтримку Віктора Ющенка. Дехто з мітингувальників тримав нацистську символіку, зігував, лунали ксенофобські заклики. У Ющенка попередили: це чорний піар, спрямований проти майбутнього кандидата у президенти.
2006, понеділок, $1 = ₴5,05
Засудження росіян Михайла Шугая та Марата Москвитіна до 6 і 4 років ув'язнення нагадало про історію 2004 року: тоді під офісом Віктора Ющенка простояв автомобіль, начинений великою кількістю гексогену. Об'єктом могли бути як сам Ющенко, так і Юлія Тимошенко, що приходила до кандидата у президенти. Вибух міг би змінити хід української історії.
Замовників не виявили, а до єдиної версії причин запланованого теракту не прийшли.
2007, вівторок, $1 = ₴5,05
Як демократичним силам об'єднуватися перед перевиборами до парламенту? У "Нашій Україні" говорять про створення єдиної партії, до якої мають влитися малі партії. Але це не подобається, наприклад, представникам блоку "Рух-Українська правиця", які б хотіли йти в парламент у мегаблоці демократичних сил, але на більш вільних умовах.
2008, четвер, $1 = ₴4,84
В очікуванні масштабної політичної кризи спікер Арсеній Яценюк хоче зберегти ту ситуацію у владі, яка існує на цей момент. Він категорично проти дострокових парламентських виборів і не підтримує відставку Кабміну, бо це зробить уряд безконтрольним.
2009, п'ятниця, $1 = ₴7,62
– Прем'єр Юлія Тимошенко підтримує подання на позбавлення депутатської недоторканості бютівця Віктора Лозинського, якого звинувачують у вбивстві жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. А ГПУ затримала двох можливих поплічників Лозинського: екс-прокурора та екс-міліціонера.
– Президент Ющенко нагородив гендиректора акціонерного товариства "Укрпромінвест" Олексія Порошенка званням Героя України.
2010, субота, $1 = ₴7,9
– Заступника генпрокурора, кума Януковича Віктора Пшонку оголосили виконуючим обов'язки керівника ГПУ, каже лідер БЮТ Юлія Тимошенко. На її думку, тепер ГПУ буде працювати на те, щоб закрити все, що пов'язано з поверненням грошей компанії РосУкрЕнерго – та нещодавно виграла Стокгольмський арбітраж.
– Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов хоче, щоб в українських вишах організували студентські громадські формування для охорони громадського порядку. З відповідною пропозицією МВС звернулося до Міністерства освіти.
2012, вівторок, $1 = ₴7,99
– Вищий спецсуд визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Леоніда Кучми за обвинуваченням у причетності до вбивства Георгія Гонгадзе. Раніше аналогічні рішення винесли районний та апеляційний суди Києва.
– "У Європі залишилось дві країни, які мають фіксований курс. Перша це Україна, друга – Албанія", – каже міністр економічного розвитку Петро Порошенко. Він пропонує прив'язати курс української гривні не до долара, а до валютної корзини (декількох валют).
2013, середа, $1 = ₴7,99
– Один мільярд доларів авансу дасть "Газпром" Україні для придбання у нього газу.
– Одну з вулиць у Горлівці вирішили перейменувати на честь Нагапета Саркісяна – батька близького до нардепа Юрія Іванющенка бізнесмена Армена Саркісяна.
2014, четвер, $1 = ₴11,89
– Чотири рази за ніч бойовики порушували умови тимчасового припинення вогню. А вдень штурмували військову частину Нацгвардії в Донецьку.
Також стало відомо, що терористи взяли в полон директорів двох шахт і викрали більше тонни вибухівки на Донеччині.
– Так званий "Союз народних республік", в який злилися "ЛНР" і "ДНР", очолив нардеп Олег Царьов, якого розшукують українські правоохоронці.
Проект виявиться мертвонародженим: не пройде й року, як "Новоросію" заморозять.
– Кримські депутати вирішили "націоналізувати" суднобудівну компанію "Море" у Феодосії – вона входить до складу ДК "Укроборонпром".
2015, п'ятниця, $1 = ₴21,19
– МВС заарештувало 86 об'єктів, що належать групі компаній Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, заявив міністр МВС Арсен Аваков. Це зроблено в рамках розслідування розкрадання у держави суми 5,7 мільярдів гривень.
– Міністр фінансів Наталія Яресько запевняє, що не буде гасити борги перед міжнародними зовнішніми кредиторами за рахунок золотовалютних резервів України. Якщо згоди про реструктуризацію не буде досягнуто, уряд готовий припинити сплату.
– Один боєць загинув та троє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.
2016, неділя, $1 = ₴24,88
НАБУ встановило частину фігурантів "амбарної книги" Партії регіонів і вже проводить з ними допити, заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Про документи з чорною бухгалтерією ПР стало відомо у травні-2016. Вони стосуються першого півріччя 2012 року. За цей час було витрачено 66 мільйонів доларів.
Рустем Халілов, для УП