Одному из лидеров боевиков ОРДО запретили въезд в Россию

Одному из лидеров боевиков ОРДО "Восток" Александру Ходаковскому запрещены поездки в Россию.

Об этом заявил сам Ходаковский в ходе общения на своем интернет-канале, пишут "Новости Донбасса".



"Я сам отчасти нахожусь под отдельными мерами воздействия. У меня уже две бумажки, запрещающие въезд в Россию. Я не могу понять, почему я, например, не могу увидеть своих детей", – рассказал Ходаковский.



Он отметил, что причина запрета ему не ясна.



"Если я антироссийский деятель, то инкриминируйте мне что-нибудь. Если нет - что это за методика воздействия?", - заявил Ходаковский и добавил, что не находит такие методы "достаточно разумными".