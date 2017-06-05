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Суд обязал ГПУ изучить обнаруженные журналистами махинации "Батькивщины"

Понедельник, 5 июня 2017, 13:08
Суд обязал ГПУ изучить обнаруженные журналистами махинации Батькивщины

Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру открыть уголовное производство из-за недостоверных данных в финансовом отчете ВО "Батькивщина", которые установило расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Как сообщает bihus.info, основой этого решения стала жалоба юристов проекта на бездействие прокуратуры относительно существенных нарушений в партийном отчете политической силы.

Дело возбуждено по факту действий должностных лиц партии, которые подпадают под статью 366 УК - "Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов".

Расследование "Очередь в кассу" Марьяны Мотрунич относительно партийных финансов выявило существенные несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры ВО "Батькивщина". Согласно отчету, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен.

Кроме того, были выявлены случаи, когда указанные в отчете доноры вообще не имели отношения к ВО "Батькивщина" и опровергали любые взносы.

Подробно "раскрыть" доноров "Батькивщины" удалось, в частности, благодаря работе аналитиков Общественного движения "Честно".

19 апреля юристы bihus.info сообщили Генеральной прокуратуре о признаках уголовного преступления, выявленные в ходе расследования. При отсутствии реакции со стороны ГПУ, 25 апреля юристы обратились в суд.

2 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований.

Темы: БатькивщинаСМИсудГенпрокуратура
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