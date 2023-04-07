ВАКС закрыл дело против нардепа от "Батькивщины", потому что долго "лечился"

Высший антикоррупционный суд 7 апреля закрыл дело против народного депутата из фракции "Батькивщина" и председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца. Его обвиняли в ложном декларировании имущества.

Источник: сайт ВАКС

Детали: Коллегия судей закрыла дело, потому что об этом попросил сам депутат. Волынец освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

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Сообщается, что дело поступило в суд 9 декабря 2022 года, с 30 января 2023 года обвиняемый находился на лечении. Годовая декларация подана 26 марта 2021 года.

В суде отметили, что срок давности совершения уголовного проступка, за который предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы, составляет два года.

Что предшествовало:

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