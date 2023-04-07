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ВАКС закрыл дело против нардепа от "Батькивщины", потому что долго "лечился"

Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 15:52
ВАКС закрыл дело против нардепа от Батькивщины, потому что долго лечился
михаил волынец, фото из его соцсети

Высший антикоррупционный суд 7 апреля закрыл дело против народного депутата из фракции "Батькивщина" и председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца. Его обвиняли в ложном декларировании имущества.

Источник: сайт ВАКС

Детали: Коллегия судей закрыла дело, потому что об этом попросил сам депутат. Волынец освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Сообщается, что дело поступило в суд 9 декабря 2022 года, с 30 января 2023 года обвиняемый находился на лечении. Годовая декларация подана 26 марта 2021 года.

В суде отметили, что срок давности совершения уголовного проступка, за который предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы, составляет два года.

Что предшествовало:

  • Подозрение Волынцу было вручено в рамках уголовного производства, которое в НАБУ открыли после выхода расследования "Схем" (Радио Свобода) в апреле 2021 года. Журналисты выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, который не отразил в декларации. Как установили журналисты, автомобиль был зарегистрирован на сына народного депутата – Андрея Волынца.
  • НАБУ и САП подсчитали, что нардеп внес в е-декларацию за 2020 год ложные сведения в целом на почти 1,79 млн грн.
  • Волынца даже объявили в розыск из-за "систематического игнорирования повесток о вызове к детективам". Но он быстро нашелся. Написал в Facebook, что якобы находится на лечении.
  • Волынец назвал обвинения "высосанными из пальца" и заявил, что подозрения базируются на "личных суждениях".

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Темы: Антикоррупционный судБатькивщинадекларации
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