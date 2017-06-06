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Украина и Таиланд подписали торговое соглашение и договор о правовой помощи

Вторник, 6 июня 2017, 07:40

Между Украиной и Королевством Таиланд подписан договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и торговое соглашение между правительствами стран.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По итогам переговоров министра иностранных дел Павла Климкина с тайским коллегой Доном Прамудвинаем был подписан договор между Украиной и Королевством Таиланд о взаимной правовой помощи по уголовным делам и торговое соглашение между правительствами стран.

"Реализация мероприятий, регламентированных подписанными документами, будет существенно способствовать активизации двусторонних контактов между сотрудниками правоохранительных органов и представителями деловых кругов двух стран", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Таиланд является главным торговым партнером Украины в Юго-Восточной Азии с объемом двустороннего товарооборота в 2016 году более чем $600 млн (при положительном для Украины сальдо в $255 млн.)

Темы: Таиландторговля
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