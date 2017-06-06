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Рада отложила рассмотрение назначения омбудсмена

Вторник, 6 июня 2017, 09:31

Верховная Рада отложила рассмотрение назначения уполномоченного парламента по правам человека до завершения специальной проверки по кандидатам.

Об этом на заседании согласительного совета 6 июня сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передают "Українські новини".

"Возникли преграды для рассмотрения данного вопроса. В частности, во время прохождения спецпроверки НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) обратилось с просьбой дать больше времени для проверки всех кандидатов", – сказал он.

По словам спикера, вопрос назначения омбудсмена будет рассмотрен после того, как НАПК предоставит соответствующие выводы.

Ранее парламент планировал во вторник, 6 июня, рассматривать назначения уполномоченного.

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Темы: Верховная Рада
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