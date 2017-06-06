Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков рассказал, что мешает пустить оружие в свободное обращение

Вторник, 6 июня 2017, 14:40

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что для принятия в Украине закона о свободном обращении оружия существует много препятствий.

Об этом он сказал 6 июня на брифинге в Запорожье, сообщает "Укринформ".

"Существует очень много препятствий для принятия парламентом Украины закона о свободном обращении оружия. В первую очередь, статистика свидетельствует: большинство граждан Украины против этого решения", – заявил министр.

"Кроме того, это случаи применения оружия сейчас, указывающие на то, что для принятия такого закона необходимо очень многое учесть для того, чтобы оружие ни в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и с психическими расстройствами", – отметил глава МВД.

Аваков отметил, что без учета всех этих данных принятие закона о свободном обращении оружия недопустимо.

Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил на днях, что депутаты готовят законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Он выразил надежду, что осенью этот законопроект будет внесен на рассмотрение в Раду.

Темы: оружиезаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
оружие
Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом
Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus: нет насущной необходимости
ВСУ уничтожают вражеские склады, оккупанты испытывают снарядный голод − Гуменюк
Последние новости
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
Все новости...
Реклама: