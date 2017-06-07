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В США обвинили хакеров РФ в атаках на Черногорию

Среда, 7 июня 2017, 03:45

Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что хакеры, связанные с российской разведкой, атаковали компьютеры в  Черногории в начале этого года.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что к атакам вероятно причастна хакерская группа APT28, которая, как полагают, нарушили выборы в США в 2016 году.

Также сообщается, что поводом для атаки стало вступление Черногории в НАТО.

"Расширение НАТО часто рассматривается как угроза безопасности со стороны Российской Федерации, и заявка Черногории на членство сильно оспаривалась Россией и пророссийскими политическими партиями в Черногории. Вероятно, эта деятельность является лишь частью усилий APT28 по атакам на различные государства-члены НАТО, а также на саму организацию", - сказал вице-президент и главный технический директор FireEye Тони Коул.

Отметим, что хакерская группа APT28 также известна как Fancy Bear и Sofacy.

Ранее, в апреле, Черногория обвинила РФ в манипуляциях и информационной войне.

Темы: РосcияхакерыЧерногория
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